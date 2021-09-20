«Реал» выиграл у «Валенсии», проигрывая до 86-й минуты

Мадридский «Реал» обыграл на выезде «Валенсию» (2:1) в матче пятого тура Ла Лиги.

Счет встречи был открыт на 66-й минуте форвардом хозяев Уго Дуро. На 86-й минуте матча нападающий мадридского клуба Винисиус Жуниор восстановил равновесие в счете с передачи Карима Бензема. Через две минуты Бензема забил гол с передачи Винисиуса Жуниора и установил окончательный счет — 2:1.

Столичный клуб после пяти стартовых туров возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании. В активе «сливочных» 13 очков. Валенсия на третьей строчке с десятью очками.

В следующем туре «Реал» примет на своем поле «Мальорку», а «Валенсия» на выезде померится силами с «Севильей». Оба матча пройдут 22 сентября.

Ранее сообщалось, что туринский «Ювентус» в четвертый раз в своей истории не выиграл ни одного матча в четырех стартовых турах Серии А. Последнее подобное достижение датируется сезоном-1961/1962, а до этого – в сезонах-1955/1956 и 1942/1943.

Напомним, клуб из Турина сыграл вничью с «Миланом»(1:1) и «Удинезе» (2:2), а также уступил «Эмполи» (0:1) и «Наполи» (1:2).