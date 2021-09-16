Игрок «Спартак» хотел бы удвоить зарплату по новому контракту с клубом

Хавбек московского «Спартака» и сборной России Зелимхан Бакаев хотел бы зарабатывать €2 млн в год по новому контракту с красно-белыми. Об этом сообщает Metaratings.

По нынешнему соглашению со столичным клубом, который истекает летом 2022 года, Бакаев получает €1 млн в год.

Весной в СМИ появлялась информация о том, что игрок может продолжить карьеру в московском «Динамо». Однако после прихода португальца Руя Витории на тренерский мостик красно-белых, Бакаев решил остаться в команде.

В текущем сезоне полузащитник провел десять матчей за «Спартак» и забил один мяч. Transfermarkt оценивает игрока в €5 млн.

Бакаев — воспитанник Спартака. Он дебютировал за основную команду в 2015 году. Вместе с клубом он выигрывал серебряные медали Российской премьер-лиги (РПЛ) в сезоне-2020/2021.

Ранее ветеран «Спартака» Евгений Ловчев после поражения красно-белых в матче Лиги Европы от польской «Легии» (0:1) высказался о том, кто не должен играть в составе московской команды.