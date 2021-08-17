Губерниев рассказал об эмоциях от прямого эфира с Карпиным

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев поделился впечатлениями от прямого эфира с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.

«Интервью с Карпиным в прямом эфире «Матч ТВ» вышло блестящим! получилось Наставник футбольной сборной России держал удар, переходил в контратаку ,остроумно и по делу! Наш эфир разобрали на цитаты, по-другому и быть не могло! За такого тренера и за его команду хочется болеть! И поддерживать!

Вперед, футбольная сборная России! Вперед, наставник!» — написал Губерниев в своем Instagram.

8 июля в отставку был отправлен Станислав Черчесов, который возглавил национальную команду в 2016 году. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года, а также заняла четвертое место в группе на чемпионате Европы — 2020.

1 сентября россияне сыграют против Хорватии в рамках отбора к чемпионату мира 2022 года.

Ранее «Пари Сен-Жермен» отказался от идеи приобретения нападающего туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду.