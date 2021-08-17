Защитник «Галатасарая» ударил лбом одноклубника и был удален с поля

В первом матче турецкой Суперлиги стамбульский «Галатасарай» оказался сильнее «Гиресунспора» со счетом 2:0.
По ходу первой половины встречи между игроком линии обороны Маркао Тейшейрой и полузащитником Керемом Актюркоглу вспыхнул конфликт, в ходе которого бразилец нанес несколько ударов головой и руками в адрес своего одноклубника.
Главный арбитр матча не стал игнорировать данный эпизод и показал красную карточку Тейшейре. Видео момента опубликовал журналист Танкреди Палмиери в своем Twitter.
Ранее сообщалось, что комментатор Георгий Черданцев смутился из-за присутствия полузащитника «Спартака» Зелимхана Бакаева в составе сборной России.
Galatasaray'da futbolcular birbirine girdi.— Karşı Gazete (@KarsiGazete) August 16, 2021
Takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na yumruk ve kafa atan Marcao, kırmızı kart gördü. pic.twitter.com/98NLQu1jFo