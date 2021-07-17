Гилерме — о том, что не вызывают в сборную: кажется, есть причина, о которой мне не говорят

Голкипер московского «Локомотива» Маринато Гилерме поделился мнением, почему Станислав Черчесов перестал его вызывать в сборную России.

«Я вообще очень мало читаю новости. К сожалению, я не могу сказать все что думаю по этому поводу, потому что я не люблю конфликтовать. Я политкорректный человек, и они тоже. Однако я думаю, что есть какая-то другая причина, но он не хочет ее сказать. Это странно. Я играл все отборочные матчи, в еврокубках играл. Да, до зимней паузы я был в плохой форме — я совершенно согласен с этим. Но потом я хорошо играл, стал лучшим вратарем РПЛ. Почему тогда не вызвали? Я не понимаю.

Вообще, это интересный момент. Ведь перед чемпионатом мира, когда я тоже был лучшим вратарем РПЛ и мы стали чемпионами, меня также не вызывали в сборную. Наверное, когда я лучший вратарь Премьер- лиги, меня нельзя вызывать… Мне кажется, что там есть причина, о которой мне никто не говорит», — цитирует Гилерме Sport24.

Также Гилерме ответил на вопрос о возможных рекомендациях не ставить натурализованного вратаря в ворота россиян.

«Нет, не думаю, что причина в этом. Может быть, он потерял уверенность во мне. Не знаю. Я ждал сначала, что снова позовут. Но после того, как он не вызвал меня осенью, я понял, что сейчас вызова не будет 100%», — сказал вратарь.

Ранее Гилерме заявил, что в России есть молодые, перспективные вратари, а он там сейчас не нужен.