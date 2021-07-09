Помощник Путина считает Черчесова достойным человеком

Помощник президента России Игорь Левитин высказался об увоьнении Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России по футболу.

По его словам, 57-летний специалист проявил себя на высоком уровне, добившись выхода в четвертьфинал домашнего чемпионата мира.

«Я думаю, что Черчесов сделал много для сборной России на своем посту, и мы должны поблагодарить его за 2018-й год.

Но это спорт. Здесь можно выиграть, а можно проиграть. Здесь самое главное — достойно себя вести. Я считаю, что человек достойный», — передает слова Левитина РИА «Новости».

Напомним, что 8 июля стало известно о том, что Российский футбольный союз (РФС) расторг контракт с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.

Специалист возглавил сборную России в 2016 году. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года. В марте 2020 года Черчесов продлил контракт с РФС до 30 декабря 2022 года.

Ранее сообщалось, что бывший заместитель председателя правительства Российской Федерации Аркадий Дворкович назвал качества, необходимые новому главному тренеру национальной футбольной сборной.