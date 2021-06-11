Наставник сборной Бельгии считает, что игра против России станет испытанием для команды

Тренер национальной команды Бельгии Роберто Мартинес поделился ожиданиями от стартового матча Евро-2020 против сборной России, передает «Чемпионат.com».

«Первый матч всегда сложнее остальных, надо адаптироваться к турниру, преодолеть психологические моменты. Завтрашняя игра будет испытанием для нас. Против нас будут их фанаты, надо сыграть настолько хорошо, насколько возможно», — сказал Мартинес.

Чемпионат Европы-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. Встреча со сборной Бельгии станет для российской команды первой на этом турнире. Матч пройдет 12 июня в Санкт-Петербурге.

Также на групповом этапе Евро-2020 коллектив Станислава Черчесова сыграет со сборными Финляндии (16 июня, Санкт-Петербург) и Дании (21 июня, Копенгаген).

Ранее капитан сборной России Артем Дзюба рассказал об отсутствии волнения перед стартом Евро-2020.