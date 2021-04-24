Тренер «Эвертона» не считает заслуженной победу в матче с «Арсеналом»

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти поделился мыслями после матча 33-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с «Арсеналом», передает «Би-би-си».

Встреча прошла в столице Великобритании на стадионе «Эмирейтс» при пустых трибунах и завершилась победой гостей с минимальным счетом 1:0. Единственный мяч в собственные ворота отправил немецкий голкипер «Арсенала» Бернд Лено на 76-й минуте встречи.

«Честно говоря, это должна была быть ничья. «Арсенал» лучше контролировал мяч, но в защите мы были действительно сильны. Мы заслуживали победы в последних нескольких играх, которые завершились вничью, поэтому сегодня забрали свое», — заявил специалист.

После этой победы подопечные Карло Анчелотти набрали 52 очка и закрепились на восьмой строчке в турнирной таблице чемпионата Англии. «Канониры» с 46 баллами сохранили за собой девятую позицию.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Арсенала» Микель Артета раскритиковал судейскую работу в матче 33-го тура Английской премьер-лиги с «Эвертоном». Встреча завершилась поражением подопечных Артеты со счетом 0:1. По мнению специалиста, во время матча был не назначен стопроцентный пенальти.