Экс-тренер ЦСКА поделился мнением о застое Чалова

Бывший тренер молодежной команды ЦСКА Александр Гришин поделился мнением о застое нападающего армейского клуба Федора Чалова, передает «Чемпионат.com».

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Чалов сыграл в 23-х матчах. В этих поединках он оформил пять голов и отдал четыре результативные передачи.

«Не знаю, в чем конкретно причина застоя Чалова, нужно спрашивать с тех, кто сейчас с ним работает. А сейчас Чалову стоит покопаться в своей голове и понять, почему так происходит. Я считаю, что у Феди еще большой потенциал, он заиграет и принесет пользу ЦСКА», — заявил Гришин.

За основную команду ЦСКА Чалов, которому 23 года, дебютировал в 2016 году.

Ранее сообщалось, что защитник московского ЦСКА Марио Фернандес рискует пропустить матч против другого столичного клуба — «Спартака». Команды встретятся в рамках 27-го тура Российской премьер-лиги 26 апреля. Поединок начнется в 16.30 по московскому времени. Фернандес до сих пор не восстановился после полученного мышечного повреждения.