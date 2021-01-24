Финский лыжник прокомментировал конфликт с Большуновым

Финский лыжник Йони Маки прокомментировал конфликт с россиянином Александром Большуновым.

Напомним, Мяки перекрыл лыжню россиянину. Большунов несколько раз отмахнулся от соперника палкой. Российскую сборную дисквалифицировали, лишив третьего места в эстафетной гонке.

«Может, мне стоило выбрать другую линию. Но я был впереди и выбрал оптимальную траекторию. Что касается толчка после финиша, это было непрофессионально. Он не извинился», — сказал Мяки в эфире «Матч ТВ».



Ранее Анфиса Резцова эмоционально поддержала Большунова.