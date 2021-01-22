Ягудин выступит на командном турнире в Москве

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Алексей Ягудин во время выступления на шоу фигуристов, 2018 год Алексей Ягудин во время выступления на шоу фигуристов, 2018 год
Алексей Ягудин во время выступления на шоу фигуристов, 2018 год
Илья Питалев/РИА Новости

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин заявил что выступит на командном турнире по фигурному катанию в Москве.

«Рад сообщить, что тоже приму участие в командном турнире! Будет очень волнительно, даже страшно, но… предложили, долго принимал решение… была не была, мне нечего терять. Знаю одно: будет нереально. Начинаю подготовку немедленно», — написал Ягудин в Instagram.

В соревнованиях примут участие представители мужского и женского одиночного катания, парного катания и танцев на льду. Выступления спортсменов будут судиться по действующей системе Международного союза конькобежцев (ISU). Капитанами команд станут олимпийская чемпионка Алина Загитова и двукратная победительница первенств мира Евгения Медведева.

Ранее Загитова и Медведева опубликовали промо к командному турниру в Москве.