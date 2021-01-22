Ягудин выступит на командном турнире в Москве

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин заявил что выступит на командном турнире по фигурному катанию в Москве.

«Рад сообщить, что тоже приму участие в командном турнире! Будет очень волнительно, даже страшно, но… предложили, долго принимал решение… была не была, мне нечего терять. Знаю одно: будет нереально. Начинаю подготовку немедленно», — написал Ягудин в Instagram.

В соревнованиях примут участие представители мужского и женского одиночного катания, парного катания и танцев на льду. Выступления спортсменов будут судиться по действующей системе Международного союза конькобежцев (ISU). Капитанами команд станут олимпийская чемпионка Алина Загитова и двукратная победительница первенств мира Евгения Медведева.

Ранее Загитова и Медведева опубликовали промо к командному турниру в Москве.