Тактаров рассказал о том, какой бы вопрос он задал Путину

Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Олег Тактаров рассказал о том, какой бы вопрос он задал президенту России Владимиру Путину при личной встрече.

«Что бы сказал Путину? Да ничего бы не сказал. Я бы вообще в сторонке постоял. Видел я как-то ситуации, когда к нему ломились, бежали. А мне это не надо», — сказал Тактаров в прямом эфире в Instagram.

Также спортсмен отметил, что если бы ему предложили задать вопрос, то он бы миллион раз подумал.

«И, скорее всего, отказался бы. Лучше в сторонке постою», — добавил он.



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