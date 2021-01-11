Минеев призвал Исмаилова набраться смелости

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Владимир Минеев поделился ожиданиями от возможного боя против Магомеда Исмаилова.



«Наш бой станет самым кассовым в истории российского ММА. Для того, чтобы он состоялся, Маге нужно просто набраться смелости и отвечать за себя и своих дружков один на один в клетке», — написал Минеев в Instagram.

Напомним, 24 декабря произошла массовая драка во время турнира AMC Fight Nights Global Winter Cup, в которой Минеев и Исмаилов приняли участие.

Ранее Исмаилов отказался пожимать руку Минееву.