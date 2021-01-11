Минеев призвал Исмаилова набраться смелости
Андрей Черников
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Российский боец смешанных единоборств (ММА) Владимир Минеев поделился ожиданиями от возможного боя против Магомеда Исмаилова.
«Наш бой станет самым кассовым в истории российского ММА. Для того, чтобы он состоялся, Маге нужно просто набраться смелости и отвечать за себя и своих дружков один на один в клетке», — написал Минеев в Instagram.
Напомним, 24 декабря произошла массовая драка во время турнира AMC Fight Nights Global Winter Cup, в которой Минеев и Исмаилов приняли участие.
Ранее Исмаилов отказался пожимать руку Минееву.