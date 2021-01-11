Журналист Орлов: я не болею за «Зенит»
Вадим Балканов
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Известный спортивный журналист и комментатор Геннадий Орлов высказался о своем отношении к петербургскому «Зениту». Об этом сообщает «СЭ».
По его словам, упреки в симпатии к сине-бело-голубым не имеют под собой никакой подоплеки.
«Я не болею за «Зенит». Я хочу, чтобы команда была в лидерах, но только честным путем. Я первый, кто говорит о недостатках «Зенита».
Видите, как Дзюбе не понравилось то, что я про него говорю? «Карманный журналист»! Ну это же смешно», — сказал Орлов.
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