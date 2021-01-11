Журналист Орлов: я не болею за «Зенит»

Известный спортивный журналист и комментатор Геннадий Орлов высказался о своем отношении к петербургскому «Зениту». Об этом сообщает «СЭ».

По его словам, упреки в симпатии к сине-бело-голубым не имеют под собой никакой подоплеки.

«Я не болею за «Зенит». Я хочу, чтобы команда была в лидерах, но только честным путем. Я первый, кто говорит о недостатках «Зенита».

Видите, как Дзюбе не понравилось то, что я про него говорю? «Карманный журналист»! Ну это же смешно», — сказал Орлов.

Ранее сообщалось, что грозненский «Ахмат» расторг контракт с полузащитником Олегом Ивановым.