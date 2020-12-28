Вице-президент ФХР прокомментировал выступление сборной России на МЧМ

Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг прокомментировал выступление сборной России на молодежном чемпионате мира 2021 года, передает «Р-Спорт».

По мнению вице-президента ФХР, игра сборной России с национальной командой Чехии была очень похожа на матч прошлогоднего чемпионата мира.

Ротенберг считает, что чехи сыграли грамотно тактически и создали максимально сложные условия для россиян.

«Не удалось найти ключ к обороне соперника, к этим капканам, колючим проволокам, которые они выставили», — добавил он.



Ранее сборная России обыграла США в матче МЧМ-2021.