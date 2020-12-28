Тренер прокомментировал выступление сборной России на МЧМ-2021
Карен Саркисян
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Хоккейный тренер Федор Канарейкин прокомментировал выступление сборной России на молодежном чемпионате мира 2021 года, передает «Чемпионат.com».
По мнению тренера, сборная России неудовлетворительно провела последний матч с Чехией.
Канарейкин отмечает, что россияне второй год подряд проигрывают чехам.
«Негоже нам играть на ноль. Беззубо сыграли», — добавил он.
Ранее сборная России обыграла США в матче МЧМ-2021.