Тренер прокомментировал выступление сборной России на МЧМ-2021

Хоккейный тренер Федор Канарейкин прокомментировал выступление сборной России на молодежном чемпионате мира 2021 года, передает «Чемпионат.com».

По мнению тренера, сборная России неудовлетворительно провела последний матч с Чехией.

Канарейкин отмечает, что россияне второй год подряд проигрывают чехам.

«Негоже нам играть на ноль. Беззубо сыграли», — добавил он.



Ранее сборная России обыграла США в матче МЧМ-2021.