Шварц назвал положительный момент в отсутствии зрителей на матче с «Зенитом»

Тренер московского «Динамо» Сандро Шварц назвал положительный момент в отсутствии зрителей на матче с петербургским «Зенитом», передает «Чемпионат.com».

«Для меня это будет первый опыт футбола в России без зрителей. В этом есть положительные моменты. Я смогу больше управлять командой с бровки и докричаться до своих игроков», — сказал Шварц.

Матч состоится 12 декабря в Санкт-Петербурге.



Ранее Шварц поделился ожиданиями от игры с «Зенитом».