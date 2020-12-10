Шварц назвал положительный момент в отсутствии зрителей на матче с «Зенитом»
Андрей Черников
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Тренер московского «Динамо» Сандро Шварц назвал положительный момент в отсутствии зрителей на матче с петербургским «Зенитом», передает «Чемпионат.com».
«Для меня это будет первый опыт футбола в России без зрителей. В этом есть положительные моменты. Я смогу больше управлять командой с бровки и докричаться до своих игроков», — сказал Шварц.
Матч состоится 12 декабря в Санкт-Петербурге.
Ранее Шварц поделился ожиданиями от игры с «Зенитом».