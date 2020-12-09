Нападающий «Краснодара» положительно оценил выступление в Лиге чемпионов

«Краснодар» сыграл вничью с лондонским «Челси» в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Встреча проходила на стадионе «Стемфорд Бридж» в Лондоне и завершилась со счетом 1:1.

Нападающий «Краснодара» Вандерсон Масиэл прокомментировал результат игры, передает «Спорт-Экспресс».

По словам нападающего, он положительно оценивает путь «Краснодара» в Лиге чемпионов. Вандерсон отмечает, что получил отличный опыт в Лиге Чемпионов, забил первый мяч и сыграл несколько важнейших матчей.

«Такие игры дают возможность профессионально расти. Хочу поздравить и поблагодарить команду за работу», — добавил он.

Ранее сообщалось, что два игрока «Краснодара» не преклонили колено перед матчем с «Челси».