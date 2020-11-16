Депутат Госдумы прокомментировал судейство в матче Лиги наций Турция — Россия

Депутат Государственной Думы Российской Федерации Игорь Лебедев прокомментировал судейство в матче пятого тура группового этапа Лиги наций Турция — Россия, передает Sport24.

Напомним, что встреча проходила в Стамбуле и завершилась со счетом 3:2 в пользу сборной Турции.

По словам депутата, разговоры о плохом судействе — бред сивой кобылы, и если бы сборная России выиграла, то все бы кричали, что судья замечательный. Лебедев отмечает, что поле было великолепным и игра была прекрасной.

«Черчесову — героя России! Стоило сборной проиграть — все! Судья поляк, а поляки нас не любят», — добавил он.

Заключительный матч Лиги наций сборная России проведет 18-го ноября в гостях против национальной команды Сербии. Начало — в 22:45 мск.

Ранее сообщалось, что Россия сохранила первое место в группе Лиги наций.