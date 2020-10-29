Сафонов прокомментировал свою ошибку в матче против «Челси»
Андрей Черников
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Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов прокомментировал свою ошибку в матче Лиги чемпионов против лондонского «Челси», передает «Чемпионат.com».
Напомним, «быки» уступили со счетом 0:4.
«Хотел бы взять вину на себя. Я ошибся в первом пропущенном мяче. Если бы не тот гол, «Челси» было бы сложнее навязать игру. Жду ответного матча. Посмотрим, как они там справятся с нами», — сказал Сафонов.
Ранее Мурад Мусаев высказался об ошибках Сафонова в матче против «Челси».