Адвокат избитого Широковым судьи рассказал, что его клиенту звонили ребята из подворотни

Андрей Черников

Адвокат Александр Островский, представляющий интересы футбольного судьи Никиты Данченкова, которого избил игрок Роман Широков, рассказал о ходе дела, передает «Чемпионат.com».

«Если Широков беспокоится о себе, то должен активно предпринимать меры. Нам никто не звонил. Может, какие-то ребята из подворотни в самом начале с Никитой связывались. Я запретил с ними общаться», — сказал Островский.

Напомним, инцидент произошел летом 2020 года в матче между любительскими командами.

Ранее Широков отказался комментировать свое уголовное дело.