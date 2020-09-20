«Зенит» заинтересован в приобретении игрока «Манчестер Юнайтед» Лингарда

Петербургский «Зенит» заинтересован в приобретении полузащитника «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингарда, сообщает ESPN.

По информации источника, футболист может покинуть английский клуб, чтобы получать больше игровой практики.

Отмечается, что в приобретении хавбека также заинтересован главный тренер лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью.

В составе «Манчестер Юнайтед» Лингард принял участие в 207 матчах, в которых забил 33 мяча и отдал 20 результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Зенит» возобновил переговоры с хавбеком «Удинезе» Родриго де Паулем.