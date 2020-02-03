Трамп перепутал штаты США, поздравляя «Канзас-Сити» с победой в Супербоуле

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Президент Соединенных штатов Америки Дональд Трамп ошибся во время поздравления «Канзас-Сити Чиф» с победой в Супербоуле-2020.

Напомним, что глава США опубликовал пост в Twitter, в котором заявил, что команда представляет «великий штат Канзас». Однако на самом деле команда принадлежит штату Миссури, в котором расположен город Канзас-Сити.

Пользователи социальной сети подвергли критике президента. Позже он удалил пост, а затем опубликовал новый, в котором позждравял с победой штат Миссури.

Отметим, что для «Чифс» этот трофей стал первым за последние 50 лет.

Ранее сообщалось, что квотербек «Канзас-Сити» Патрик Махоумс стал самым ценным игроком Супербоула.