На клубном ЧМ в Катаре девочки впервые подавали мячи
В Дохе, Катар, прошел финал клубного чемпионата мира, в котором сразились английский «Ливерпуль» и бразильский «Фламенго».
Игра завершилась победой «красных» с минимальным счетом — 1:0.
Впервые в Катаре среди детей, подающих мячи, были привлечены девочки. Для мусульманской страны это является весьма серьезным событием.
Детей привлекли в рамках проекта, пропагандирующего женский футбол. Все девочки, которые помогали подавать мячи занимаются футболом в одной из частных местных школ. Однако сами дети не являются коренными жителями. Их родители — наемные сотрудники, которые работают в Катаре по приглашению из других стран.
Ранее сообщалось, что Мохамед Салах получил «Золотой мяч» клубного чемпионата мира — 2019.