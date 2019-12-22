На клубном ЧМ в Катаре девочки впервые подавали мячи

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В Дохе, Катар, прошел финал клубного чемпионата мира, в котором сразились английский «Ливерпуль» и бразильский «Фламенго».

Игра завершилась победой «красных» с минимальным счетом — 1:0.

Впервые в Катаре среди детей, подающих мячи, были привлечены девочки. Для мусульманской страны это является весьма серьезным событием.

Детей привлекли в рамках проекта, пропагандирующего женский футбол. Все девочки, которые помогали подавать мячи занимаются футболом в одной из частных местных школ. Однако сами дети не являются коренными жителями. Их родители — наемные сотрудники, которые работают в Катаре по приглашению из других стран.

Ранее сообщалось, что Мохамед Салах получил «Золотой мяч» клубного чемпионата мира — 2019.