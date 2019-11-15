Глава РУСАДА не согласен с выводами комиссии о махинациях в организации

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Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус прокомментировал результаты работы независимой комиссии о причастности сотрудников организации к махинациям в допинговом скандале в Чувашии.

«Выводы этого доклада в очередной раз показывают, что у правительства Чувашии есть намерение помешать нормальному ходу расследования. Министерство спорта Чувашии сделало ложные выводы, эта ситуация отражает ложные подходы в решении проблем», — цитирует Гануса ТАСС.

По итогам расследования независимой комиссии были выявлены более 60 случаев возможного нарушения антидопинговых правил в одном из спортивных училищ Республики.

Ранее сообщалось, что РУСАДА опровергло обвинения в махинациях в допинговом скандале в Чувашии.