Американская автогонщица погибла при попытке установить новый скоростной рекорд
Американская гонщица Джесси Комбс, известная мировой общественности также в качестве ведущей шоу «Разрушетели легенд», погибла при попытке установить новый скоростной рекорд, передает Autoblog со ссылкой на заявление семьи умершей.
36-летняя спортсменка стремилась превзойти собственное достижение, установленное в 2016 году — тогда она разогналась на реактивном четырехколесном автомобиле до 769 км/ч. В своем последнем заезде она хотела достичь скорости в 996 км/ч.
Испытания проходили на сухом дне озера пустыни Алворда, в штате Орегон.
«Она покинула эту землю, двигаясь быстрее, чем любая другая женщина в истории», — говорится в сообщении родственников Комбс.
Ранее сообщалось, что 27-летний мотогонщик Дейли Мэтисон разбился на острове Мэн во время гонки TT Isle of Man.