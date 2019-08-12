Шарапова потеряла 16 позиций в рейтинге WTA
Японка Наоми Осака поднялась на первое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает ТАСС.
В обновленной версии рейтинга, опубликованного на сайте организации, 21-летняя представительница Японии обошла австралийку Эшли Барти. Третью строчку занимает чешская теннисистка Каролина Плишкова.
Лучшей из россиянок является Дарья Касаткина, занимающая 41 место. Бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова потеряла 16 позиций и теперь находится на 97 позиции.
Ранее сообщалось, что Даниил Медведев поднялся на восьмую строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
Рейтинг WTA. 12 августа:
1 (2). Наоми Осака (Япония) — 6417 очков;
2 (1). Эшли Барти (Австралия) — 6256;
3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 6185;
41 (40). Дарья Касаткина (Россия) — 1325...
97 (81). Мария Шарапова (Россия) — 636.