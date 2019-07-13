В «Уфе» хотят арендовать форварда «Зенита» Заболотного

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о том, что в команде хотят арендовать нападающего «Зенита» Антона Заболотного, передает «Рейтинг Букмекеров».

Заболотный отказался переходить в «Сочи» из-за того, что не захотел разорвать контракт с «Зенитом».

«Антон нам очень сильно помог бы. Мы его ждем. Он об этом знает. Были бы рады, чтобы он перешел к нам. Мы знаем его потенциал. Он играл у нас в 2013 году. Все с ним знакомы. Он хороший футболист.

Вопрос, как поведет себя «Зенит». Мы хотим взять Антона в аренду», — заявил Газизов.

Заболотный перешёл в «Зенит» из «Тосно» в январе прошлого года. Трансфер футболиста обошёлся петербургскому клубу в €1,5 млн.

Ранее сообщалось, что Заболотный отказался уходить из «Зенита» в «Сочи».