Лэмпард не хочет снисхождения за свои успехи игрока

Новый главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард поделился мыслями о своем назначении на пост наставника команды, передает Sport24.

Лэмпард выступал за лондонский клуб с 2001 по 2014 год. Он трижды становился победителем Английской премьер-лиги (АПЛ). Его новый контракт с «Челси» рассчитан на три года.

«Я очень много работал, чтобы доказать, чего я стою как футболист, а теперь мне придется много работать, чтобы добиться успеха на посту тренера в этом клубе. Когда я начинал прошлый сезон в качестве тренера, мне казалось, что это сложнейшая задача, потому что все начинаешь с нуля. Я не хочу снисхождения за мои заслуги игрока, и я не жду этого, мои заслуги будут помнить ровно пять минут, и я это понимаю, потому что меня будут оценивать за то, что я делаю, как тренер», — приводит его слова пресс-служба команды.

Тренировать Лэмпард начал в мае 2018 года, когда возглавил клуб Чемпионшипа «Дерби Каунти».

Ранее экс-игрок «Челси» высказался о назначении Лэмпарда на пост главного тренера.