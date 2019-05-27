Кузнецов отреагировал на опубликованное с ним и наркотиками видео

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Игрок сборной России по хоккею Евгений Кузнецов отреагировал на опубликованное видео, где перед ним рассыпан подозрительный белый порошок, передает «Спорт-Экспресс».

На размещенной 27 мая видеозаписи Кузнецов сидит в номере гостиницы и общается по телефону. Перед ним на столе рассыпан порошок белого цвета. Время и место съемки не указано.

«Видео снимали в 2018 году после победы на Кубке Стэнли, оно никак не связано с прошедшим чемпионатом мира. Я зашел в номер к знакомы, увидел каких-то женщин и непонятные вещества на столе. Тогда я просто позвонил другу и поскорее покинул номер», — пояснил спортсмен.

Кузнецов подчеркнул, что никогда не употреблял наркотики и в любой момент готов пройти медицинскую экспертизу.

Ранее сообщалось, что Михаил Сергачев считает игру сборной Финляндии примитивной.