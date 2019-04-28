Легков высказался о допинге в лыжном спорте

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Обладатель золотой медали на Олимпийских играх 2014 года в Сочи на 50-километровой дистанции Александр Легков поделился мнением о приеме допинга, передает РИА «Новости».

Он отметил, что допинг-контроль для него всегда был праздником, так как означал, что Легков входит в тройку. Также он выразил уверенность, что именитые спортсмены, с которыми он соревновался, чисты.

«Я на допинг-контроль всегда шел как на праздник, потому что это означало, что я в тройке. У меня никогда не было проблем с тем, чтобы сдать анализ, так что я всегда уходил оттуда первым.

Наш организм может любой допинг сварить, с ним просто нужно правильно обращаться. Надо работать и получать кайф. Это работа на долгую перспективу, а у нас принято все подстраивать под мгновенный результат. Я убежден, что те ребята, которые бегали со мной, Нортуг, Колонья, Сундбю – они все бегают чистыми», — сказал Легков во время выступления на форуме «Спорт и Россия» в Сочи.

Ранее олимпийский чемпион рассказал об отношении к допингу.