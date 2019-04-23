«Вашингтон» уступил «Каролине» несмотря на шайбу Овечкина
В шестом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» в гостях проиграл «Каролине Харрикейнз», передает «Советский спорт».
Встреча закончилась со счетом 5:2.
Вторую шайбу в составе гостей записал на свой счет Александр Овечкин.
Стоит отметить, что счет в серии стал равным — 3-3. Решающий же матч пройдет 25 апреля.
НХЛ — плей-офф. 1/4 финала — Восток. Шестой матч
«Каролина Харрикейнз» — «Вашингтон Кэпиталз» — 5:2
0:1 – Коннолли (Эллер, Бураковски) – 05:06 (5x5),
1:1 – Фегеле (Хэмилтон, Славин) – 10:35 (5x5),
1:2 – Овечкин (Орлов, Нисканен) – 15:12 (5x5),
2:2 – Терявяйнен (Ахо) – 21:56 (5x5),
3:2 – Стаал (Макгинн, Фолк) – 43:51 (5x5),
4:2 – Уильямс (Песке, Стаал) – 51:58 (5x5),
5:2 – Хэмилтон – 56:54 (en).
Ранее сообщалось, что трехкратный чемпион мира Гренборг может возглавить «Баффало».