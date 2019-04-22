Виталий Кличко раскрыл причину проигрыша брата в бою с Джошуа

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Экс-чемпион мира, ныне мэр Киева Виталий Кличко заявил, что его брат Владимир уступил в 2017 году британцу Энтони Джошуа из-за неправильной подсказки, передает «Советский спорт».

«Джошуа встречался со многими боксерами, но у него не было серьезных успехов. В итоге он отправил в нокдаун лишь Владимира. При этом Владимир был в полшаге от победы.

Я говорил ему, чтобы он не спешил, нокаут придет. Но я не ожидал, что боксер с такими мышцами может быть в хорошей форме во второй половине боя. Поэтому я считаю, что проигрыш Владимира – моя ошибка», – цитирует Кличко-старшего телеканал «Интер».

Стоит отметить, что после длительного перерыва Владимир Кличко может вернуться на ринг.

Ранее сообщалось, что UFC намерен расширить географию турниров.