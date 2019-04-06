Защитник ЦСКА Фернандес рассказал о предложении «Реала»
Защитник ЦСКА и сборной России Марио Фернандес рассказал о том, что мог перейти в мадридский «Реал», передает «Советский спорт».
За армейский клуб бразилец, который получил российское гражданство, выступает с 2012 года.
«Предложение из Мадрида пришло сразу после подписания контракта с ЦСКА в 2012-м. Я считаю правильным свой выбор, для меня это был оптимальный путь развития.
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С первого дня в ЦСКА чувствую себя абсолютно комфортно. У меня никогда не возникало мысли сменить команду. ЦСКА — мой дом, и я не желаю его покидать», — рассказал футболист.
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