Защитник ЦСКА Фернандес рассказал о предложении «Реала»

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Защитник ЦСКА и сборной России Марио Фернандес рассказал о том, что мог перейти в мадридский «Реал», передает «Советский спорт».

За армейский клуб бразилец, который получил российское гражданство, выступает с 2012 года.

«Предложение из Мадрида пришло сразу после подписания контракта с ЦСКА в 2012-м. Я считаю правильным свой выбор, для меня это был оптимальный путь развития.

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С первого дня в ЦСКА чувствую себя абсолютно комфортно. У меня никогда не возникало мысли сменить команду. ЦСКА — мой дом, и я не желаю его покидать», — рассказал футболист.

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