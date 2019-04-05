Орсер рассказал об особой химии между Медведевой и фигуристом из США

<img src="//img.gazeta.ru/files3/399/12025399/43377468_933433530187374_6220849209498519934_n-pic905-895x505-3126.jpg">

Канадский тренер Брайан Орсер рассказал, как помогает российской фигуристке Евгении Медведевой американец Джейсон Браун, передает «Советский спорт».

Оба спортсмена присоединились к команде канадского специалиста в текущем сезоне. Наставник понимает, что им было сложно привыкнуть к новой обстановке.

Реклама

«Теперь между ними особая химия. На чужой территории они быстро нашли общий язык и поддерживают друг друга. Всегда спокойнее, когда осознаешь, что не у одного тебя проблемы с отвыканием от дома. Проводя время вместе, они ощущают безопасность, и это отлично», — объяснил Орсер в интервью Olympic channel .

Он добавил, что в тренерском штабе все относятся к друг другу как к членам семьи. Общение между наставниками и подопечными всегда спокойное, так всем становится проще работать.

Ранее Елизавета Туктамышева и Медведева вместе отдохнули в Японии.