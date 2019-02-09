Олимпийский чемпион по биатлону раскритиковал российское фигурное катание
Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов раскритиковал Федерацию фигурного катания на коньках России.
Бывший биатлонист отметил высокий возраст тренерского штаба российских фигуристов.
«Обратите еще внимание, кто у нас работает в фигурном катании? Москвина, Мишин, Чайковская, в 79 лет ее назначили председателем тренерского совета. Это о чем говорит? О том, что всем глубоко наплевать, старики работают, всем далеко за семьдесят. Есть Тутберидзе еще, но она тоже уже не девочка», — цитирует Тихонова Sport24.
Ранее Тихонов рассказал о причинах молчания биатлониста Александра Логинова о допинговом прошлом.