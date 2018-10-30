Экс-тренер «Спартака» осудил поддерживающих Карреру людей

Бывший главный тренер московского «Спартака» Георгий Ярцев прокомментировал отставку главного тренера команды Массимо Карреры, передает «Советский спорт».

Наставник не понимает общественный резонанс вокруг увольнения.

«В каждом клубе должно быть единоначалие. Если руководство решило уволить тренера, почему такой ажиотаж? Я этого не понимаю! Все эти акции в поддержку главного тренера…», — поделился мнением специалист.

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Также он считает, что не стоит восхвалять итальянца за единственную победу в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Наверное, организовывают и проводят эти акции молодые ребята, которые не видели первых побед «Спартака» в чемпионатах России. Поэтому сейчас до сих пор радуются первому золоту за 16 лет. Да, он выиграл чемпионство, но если нет результата в дальнейшем, тренера увольняют. Это — судьба любого наставника», — заключил Ярцев.

Карреру отстранили от должности 22 октября. Исполняющим обязанности главного тренера назвали Рауля Рианчо.

Ранее болельщики латвийского «Спартака» извинились перед экс-наставником красно-белых.