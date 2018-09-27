Россиянка Сотскова заменит Костнер в составе сборной Европы в Японии
Российская теннисистка Мария Сотскова заменит итальянку Каролину Костнер в составе сборной Европы на турнире по фигурному катанию Japan Open в Сайтаме, сообщает «РИА Новости».
На турнире Japan Open соревнуются сборные Северной Америки, Европы и Японии. На соревнованиях представлено только одиночное катание, мужчины и женщины покажут произвольные программы.
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Кроме Сотсковой в сборную Европы вошла также олимпийская чемпионка Алина Загитова.
Турнир состоится 6 октября.
Ранее фигуристка Загитова заявила, что для первого раза она откатала неплохо.