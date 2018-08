Китайский игрок обвиняется в расизме в отношении экс-форварда «Челси»

Бывший нападающий «Челси» и «Бешикташа» Демба Ба, ныне защищающий цвета «Шанхай Шеньхуа», подвергся расизму в матче китайской Суперлиги, сообщает «Советский спорт».

Как информирует AFP, 33-летний сенегальский форвард по окончании игры с «Чанчунь Ятай» обвинил полузащитника соперников Чжан Ли в расистских высказываниях в его адрес.

В своем твиттере «Шанхай Шеньхуа» выпустил обращение, в котором поддержал своего игрока и призвал местную федерацию футбола наказать Ли. Позднее сенегалец ретвитнул это сообщение.

«В китайской Суперлиге есть игроки с разным цветом кожи. Мы должны уважать наших соперников, и не должно быть никакой дискриминации», — заявил тренер «Шанхай Шеньхуа» У Цзиньгуй.

33-летний Ба выступает за «Шанхай Шеньхуа» с 2015 года.

Ранее сообщалось, что итальянская легкоатлетка чуть не лишилась глаза в результате нападения на почве расизма.

Demba Ba is offended by racism wordings from Changchun Yatai player Zhang Li. CFA should take serious disciplinary actions!! #saynotoracism pic.twitter.com/xqGJ54LWrw