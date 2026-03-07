На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Борьба за плей-офф: «Вашингтон» Овечкина гостит у «Бостона» Задорова. LIVE

НХЛ. Регулярный чемпионат. «Бостон Брюинз» — «Вашингтон Кэпиталз». ОНЛАЙН

Brad Penner-Imagn Images/Reuters
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Бостон Брюинз» защитника Никиты Задорова, занимающий последнее место в зоне плей-офф на Востоке, принимает «Вашингтон» Александра Овечкина, отстающий на четыре очка. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
НХЛ — регулярный чемпионат.
Перерыв
07 марта 20:30
Бостон Брюинз
Бостон, США
0 : 0
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон, США
Стадион «Ти-Ди Гарден», Бостон, США
1-й период
2-й период
3-й период
Перерыв

Быстрый и плотный хоккей. Команды борются за плей-офф, в том числе друг с другом, и это накладывает отпечаток на ход встречи. Моменты есть, а голов пока нет. Ждем, что будет дальше, а пока отдыхаем.

20'

Сирена на первый перерыв.

19'

«Вашингтон» быстрыми наскоками в чужую зону создает проблемы хозяевам, но те уверенно обороняются.

18'

Свейман потащил щитком в ближнем углу спрятанный бросок Чикрана.

17'

Без моментов и бросков идет игра сейчас.

15'

Свейман! В растяжке потащил «Бостон» после броска Леонарда в касание! И потом еще на пятаке здорово сыграл и накрыл шайбу голкипер «Брюинз».

14'

9-5 по броскам в створ.

13'

Опять каким-то стерильным вышло большинство «Бостона». Был момент после броска Пастрняка, но Арвидссон в борьбе на пятаке не попал по шайбе на добивании. «Вашингтон» в полном составе.

11'

Алексей Протас удален. «Бостон» получит второе большинство.

11'

Элиас Линдхольм дважды или даже трижды бросал с пятака, но Томпсон все отразил!

10'

«Бостон» в полном составе.

10'

Хорошо разыграли «Кэпс», но Свейман успел переместиться и поймать шайбу после щелчка Строума в касание низом!

9'

Элиас Линдхольм убежал в меньшинстве к воротам «Кэпс», но Томпсон отразил плечом!

8'

Никита Задоров отправлен в штраф-бокс за блокировку Дюбуа — первое в матче большинство для «Вашингтона».

8'

Свалка перед воротами Томпсона, он уже лежал, но дослать шайбу в сетку никто не смог.

5'

2-1 пока по броскам в створ, но момент реальный был только один — в самом начале у «Бостона», когда Томпсон потащил.

3'

«Бостон» давил, но ничего толком не создал за две минуты большинства — «Вашингтон» в полном составе.

1'

Джастин Сурдиф наказан за подножку — первое в матче большинство у «Бостона».

1'

Первый в матче бросок в первой же атаке нанес «Бостон», но Томпсон успел переместиться и потащить.

1'

Поеееееехали! Матч начался.

20:39

В воротах сегодня Джереми Свейман у «Бостона» и Логан Томпсон у «Вашингтона».

20:36

Исполняется гимн США.

20:30

«Вашингтон» приходит в себя после дедлайна обменов, на котором команду покинули звездный защитник Джон Карлсон и центр боттома Ник Дауд. При этом Давид Кемпф и Тимоти Лильегрен сегодня дебютируют.

20:25

Состав «Вашингтон Кэпиталз».

Голкиперы: Томпсон, Линдгрен. Защитники: ван Римсдайк, Чикран, Рой, Сандин, Лильегрен, Фехервари. Нападающие: Уилсон, Бовилье, Строум, Овечкин, Дюбуа, Леонард, Сурдиф, Макмайкл, Фрэнк, Кемпф, Дьюхейм, Протас.

20:20

Состав «Бостон Брюинз».

Голкиперы: Свейман, Корписало. Защитники: Макэвой, Задоров, Харрис, Пик, Х. Линдхольм, Лорей. Нападающие: Гики, Миттельштадт, Заха, Арвидссон, Хуснутдинов, Э. Линдхольм, Пастрняк, Жанно, Минтен, Эйссимонт, Кастелич, Курали.

20:15

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче регулярного чемпионата НХЛ «Бостон Брюинз» принимает «Вашингтон Кэпиталз». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

