Быстрый и плотный хоккей. Команды борются за плей-офф, в том числе друг с другом, и это накладывает отпечаток на ход встречи. Моменты есть, а голов пока нет. Ждем, что будет дальше, а пока отдыхаем.
«Вашингтон» быстрыми наскоками в чужую зону создает проблемы хозяевам, но те уверенно обороняются.
Свейман! В растяжке потащил «Бостон» после броска Леонарда в касание! И потом еще на пятаке здорово сыграл и накрыл шайбу голкипер «Брюинз».
Опять каким-то стерильным вышло большинство «Бостона». Был момент после броска Пастрняка, но Арвидссон в борьбе на пятаке не попал по шайбе на добивании. «Вашингтон» в полном составе.
Хорошо разыграли «Кэпс», но Свейман успел переместиться и поймать шайбу после щелчка Строума в касание низом!
Никита Задоров отправлен в штраф-бокс за блокировку Дюбуа — первое в матче большинство для «Вашингтона».
2-1 пока по броскам в створ, но момент реальный был только один — в самом начале у «Бостона», когда Томпсон потащил.
«Бостон» давил, но ничего толком не создал за две минуты большинства — «Вашингтон» в полном составе.
Первый в матче бросок в первой же атаке нанес «Бостон», но Томпсон успел переместиться и потащить.
«Вашингтон» приходит в себя после дедлайна обменов, на котором команду покинули звездный защитник Джон Карлсон и центр боттома Ник Дауд. При этом Давид Кемпф и Тимоти Лильегрен сегодня дебютируют.
Состав «Вашингтон Кэпиталз».
Голкиперы: Томпсон, Линдгрен. Защитники: ван Римсдайк, Чикран, Рой, Сандин, Лильегрен, Фехервари. Нападающие: Уилсон, Бовилье, Строум, Овечкин, Дюбуа, Леонард, Сурдиф, Макмайкл, Фрэнк, Кемпф, Дьюхейм, Протас.
Состав «Бостон Брюинз».
Голкиперы: Свейман, Корписало. Защитники: Макэвой, Задоров, Харрис, Пик, Х. Линдхольм, Лорей. Нападающие: Гики, Миттельштадт, Заха, Арвидссон, Хуснутдинов, Э. Линдхольм, Пастрняк, Жанно, Минтен, Эйссимонт, Кастелич, Курали.