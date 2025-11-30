На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Спорт
Размер текста
А
А
А

Овечкин идет за новыми рекордами НХЛ. LIVE

Хоккей. НХЛ. «Нью-Йорк Айлендерс» — «Вашингтон Кэпиталз». ОНЛАЙН

close
Geoff Burke-Imagn Images/Reuters
«Вашингтон Кэпиталз» во главе с Александром Овечкиным играет против «Нью-Йорк Айлендерс» в регулярном чемпионате НХЛ. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию события.
НХЛ — регулярный чемпионат.
2-й период
30 ноября 21:00
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк, США
0 : 2
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон, США
07' Уилсон
33' Уилсон
Стадион «Ю-Би-Эс-Арена», Элмонт, США
1-й период

07'37" Уилсон

2-й период

33'58" Уилсон

3-й период
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
34'

Гол! Вот такая у нас игра — атакует «Айлендерс, а забивает «Вашингтон»! Том Уилсон оформляет дубль после точного броска с передачи... Ильи Сорокина! Очень грубо ошибается голкипер хозяев, пытаясь отпасовать из-за ворот на Шефера! 0:2!

32'

Уже девять бросков в створ во второй двадцатиминутке нанесли хоккеисты «Айлендерс», в то время как у вашингтонцев напротив графы «броски» горит гордый нуль!

31'

И вот только на экваторе второго периода Томпсон отбивает шайбу за пределы площадки, игра встает на паузу!

29'

Очень длинный отрезок без пауз проводят команды на льду, мешая американским рекламодателям показать свои промо-ролики в телетрансляции! Ждем коммерческую паузу!

27'

И снова надежно обороняются четверо полевых игроков «Вашингтона»! В полном составе гости.

25'

И тут же второе подряд большинство у «Айлендерс»! Чикран подцепил крюком Шабанова, это подножка!

24'

Не удается реализовать численное преимущество хозяевам, игра продолжается в формате 5х5.

22'

Удаление в составе «Вашингтона»! Том Уилсон получает двухминутный штраф за подножку против Бо Хорвата!

21'

Второй период стартовал!

20'

Перерыв! «Айлендерс» — «Вашингтон» — 0:1!

18'

Сизикас блокирует бросок Майкмайкла с ходу! Отлично в обороне действуют островитяне!

16'

Пелеч закатывается в зону через борт и наносит неточный бросок в створ.

14'

Овечкин борется за воротами Сорокина, пробуя отдать передачу на Протаса, но защитники «Айлендерс» не позволили капитану «Кэпс» разжиться шайбой.

12'

Дюклер блокирует бросок Строума с близкого расстояния.

10'

Логан Томпсон вытаскивает шайбу с линии ворот! Запустил ее между ног Логан после броска Ли с ближней дистанции, однако вовремя успел выкрутиться и ловушкой прижать шайбу в опасной близости от красной линии!

8'

Гол! Как же шикарно гости разыгрывают большинство — Овечкин получает передачу в своем фирменном «офисе», но вместо броска отдает пас на ближнюю штангу Уилсону, который поражает пустой угол ворот — 0:1!

8'

Шеффер совершает чисто футбольный подкат против нападающего «Вашингтона» и зарабатывает удаление.

7'

Томпсон ловит шайбу после броска Хольмстрема.

6'

Строум забрался в офсайд.

4'

Уилсон теряет шайбу в чужой зоне, попадая под опеку соперника.

3'

ван Римсдайк блокирует бросок Майфилда.

2'

Начало игры остается за хозяевами.

21:10

Игра началась! Поехали!

21:00

Здравствуйте, уважаемые любители хоккея! Сегодня «Вашингтон Кэпиталз» во главе с Александром Овечкиным сыграет против «Нью-Йорк Айлендерс» в регулярном чемпионате НХЛ.

Появились новые записи
показать
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами