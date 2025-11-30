Нью-Йорк Айлендерс

Гол! Вот такая у нас игра — атакует «Айлендерс, а забивает «Вашингтон»! Том Уилсон оформляет дубль после точного броска с передачи... Ильи Сорокина! Очень грубо ошибается голкипер хозяев, пытаясь отпасовать из-за ворот на Шефера! 0:2!
Уже девять бросков в створ во второй двадцатиминутке нанесли хоккеисты «Айлендерс», в то время как у вашингтонцев напротив графы «броски» горит гордый нуль!
И вот только на экваторе второго периода Томпсон отбивает шайбу за пределы площадки, игра встает на паузу!
Очень длинный отрезок без пауз проводят команды на льду, мешая американским рекламодателям показать свои промо-ролики в телетрансляции! Ждем коммерческую паузу!
И тут же второе подряд большинство у «Айлендерс»! Чикран подцепил крюком Шабанова, это подножка!
Удаление в составе «Вашингтона»! Том Уилсон получает двухминутный штраф за подножку против Бо Хорвата!
Овечкин борется за воротами Сорокина, пробуя отдать передачу на Протаса, но защитники «Айлендерс» не позволили капитану «Кэпс» разжиться шайбой.
Логан Томпсон вытаскивает шайбу с линии ворот! Запустил ее между ног Логан после броска Ли с ближней дистанции, однако вовремя успел выкрутиться и ловушкой прижать шайбу в опасной близости от красной линии!
Гол! Как же шикарно гости разыгрывают большинство — Овечкин получает передачу в своем фирменном «офисе», но вместо броска отдает пас на ближнюю штангу Уилсону, который поражает пустой угол ворот — 0:1!
Шеффер совершает чисто футбольный подкат против нападающего «Вашингтона» и зарабатывает удаление.