На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Спорт
Размер текста
А
А
А

Головин гостит у отказавшегося от сборной России вратаря. LIVE

Футбол. Лига чемпионов, общий этап. «Буде-Глимт» (Норвегия) — «Монако» (Франция). ОНЛАЙН

close
Panoramic/Global Look Press
В матче общего этапа Лиги чемпионов «Монако» Александра Головина на выезде играет с «Буде-Глимт», за который играет вратарь Никита Хайкин, отказавшийся от матчей за сборную России. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию встречи.
Лига чемпионов. Общий этап. 4-й тур
1-й тайм
04 ноября 23:00
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
0 : 0
Монако
Монако, Монако
Стадион «Аспмюра», Будё, Норвегия
1-й тайм

4' Эукленн

24' Керер

2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'31

А вот и у «Буде» момент! Хауге от вратарской «Монако» отдал назад на набегавшего Берга, и тот от линии штрафной пробил совсем близко над перекладиной!

'28

Контролируют мяч хозяева в последние несколько минут. Но пока ничего сделать у них не получается.

'24

Керер получает предупреждение за удар по ногам сопернику.

'23

Аклиуш с линии вратарской отправил мяч над перекладиной после навеса Тезе! Но было очень тяжело игроку монегасков, он тянулся к мячу, летевшему на неудобной для него траектории.

'22

Пока у «Монако» наиболее активен левый фланг, где хозяйничает Уаттара. С его забегами хозяева с трудом, но справляются. Игроки же норвежской команды пытаются идти в лоб, через центр. Пока такая тактика плодов не приносит, хотя несколько перспективных заходов в штрафную было.

'19

Керер замкнул головой навес с углового — выше ворот.

'17

Вновь падает игрок «Буде» в чужой штрафной, в этот раз — Бьеркан. Но в очередной раз арбитр дает команду продолжать игру.

'13

Аклиуш из пределов штрафной пробил после скидки пяткой от Балогуна, но защитник заблокировал.

'10

От правого фланга последовал заброс на Аклиуша — могло быть опасно, но он не достал мяч.

'7

Головин фолит в нападении.

'6

Пока продолжает игру вратарь «Монако».

'4

Жесткий эпизод. Эукленн откликнулся на проникающую передачу — он уже не успевал дотянуться до мяча, но решил доиграть до конца и врезался в Кена. Голкиперу гостей оказывают помощь, а форвард команды из Буде предупрежден.

'3

Быстрой атакой отвечают хозяева. Эукленн упал на линии штрафной «Монако», но свистка нет, игра продолжается.

'1

Очень резво начали монегаски. Головин слева вошел в чужую штрафную, но его несильную передачу заблокировали.

'1

Поехали! Главный судья — поляк Дамиан Сильвестшак.

22:55

«Буде-Глимт»: Хайкин, Шевольд, Бертуфт, Бьеркан, Мо, Эвьен, Берг, Брунстад, Эукленн, Хег, Хеуге.

«Монако»: Кен, Тезе, Керер, Салису, Энрике, Уаттара, Кулибали, Головин, Аклиуш, Минамино, Балогун.

22:50

Игра начнется в 23:00 мск.

22:45

Добрый вечер, уважаемые читатели! «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию матча между «Буде-Глимт» и «Монако».

Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами