Будё-Глимт

А вот и у «Буде» момент! Хауге от вратарской «Монако» отдал назад на набегавшего Берга, и тот от линии штрафной пробил совсем близко над перекладиной!
Контролируют мяч хозяева в последние несколько минут. Но пока ничего сделать у них не получается.
Керер получает предупреждение за удар по ногам сопернику.
Аклиуш с линии вратарской отправил мяч над перекладиной после навеса Тезе! Но было очень тяжело игроку монегасков, он тянулся к мячу, летевшему на неудобной для него траектории.
Пока у «Монако» наиболее активен левый фланг, где хозяйничает Уаттара. С его забегами хозяева с трудом, но справляются. Игроки же норвежской команды пытаются идти в лоб, через центр. Пока такая тактика плодов не приносит, хотя несколько перспективных заходов в штрафную было.
Керер замкнул головой навес с углового — выше ворот.
Вновь падает игрок «Буде» в чужой штрафной, в этот раз — Бьеркан. Но в очередной раз арбитр дает команду продолжать игру.
Аклиуш из пределов штрафной пробил после скидки пяткой от Балогуна, но защитник заблокировал.
От правого фланга последовал заброс на Аклиуша — могло быть опасно, но он не достал мяч.
Головин фолит в нападении.
Пока продолжает игру вратарь «Монако».
Жесткий эпизод. Эукленн откликнулся на проникающую передачу — он уже не успевал дотянуться до мяча, но решил доиграть до конца и врезался в Кена. Голкиперу гостей оказывают помощь, а форвард команды из Буде предупрежден.
Быстрой атакой отвечают хозяева. Эукленн упал на линии штрафной «Монако», но свистка нет, игра продолжается.
Очень резво начали монегаски. Головин слева вошел в чужую штрафную, но его несильную передачу заблокировали.
Поехали! Главный судья — поляк Дамиан Сильвестшак.
«Буде-Глимт»: Хайкин, Шевольд, Бертуфт, Бьеркан, Мо, Эвьен, Берг, Брунстад, Эукленн, Хег, Хеуге.
«Монако»: Кен, Тезе, Керер, Салису, Энрике, Уаттара, Кулибали, Головин, Аклиуш, Минамино, Балогун.
Игра начнется в 23:00 мск.
Добрый вечер, уважаемые читатели! «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию матча между «Буде-Глимт» и «Монако».