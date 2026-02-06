Триумф Плющенко: скандальная Костылева уверенно выиграла первенство России среди юниоров

Елена Костылева на 10,5 баллов по сумме опередила Лидию Плескачеву и стала чемпионкой России среди юниоров. Виктория Стрельцова заняла третье место, а София Дзепка после провальной короткой программы была близка к пьедесталу, но в итоге стала четвертой. Спасибо, что были с нами, и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.
Елена Костылева — чемпионка России среди юниоров! 157,53 за произвольную и 228,53 в сумме — безоговорочное первое место!
Сразу же каскад 3 аксель + 2 тулуп, затем чистый сольный тройной аксель! И четверной тулуп! Тройной риттбергер и комбинированное вращение четвертого уровня закрыли первую часть проката. Вторая началась с каскада 4 сальхов + 2 аксель + 2 аксель! Затем Елена исполнила четверной сальхов! И каскад 3 сальхов + 3 тулуп. И всё образцово чисто! Закрыла выступление комбинированным вращением второго уровня и вращением в волчке четвертого уровня! ЭТО ПОБЕДА!
Елена Костылева, ученица Евгения Плющенко и лидер после короткой программы на льду!
147,07 — уступила Стрельцовой по произвольной программе, но с суммой 218,03 ненамного ее обошла — Плескачева лидер и как минимум серебряный призер!
Сразу же чистый четверной сальхов! А затем чистый тройной аксель! После этого тройной риттбергер, каскад 3 флип + 2 тулуп и комбинированное вращение четвертого уровня в первой части выступления. Вторую начала с каскада 3 лутц + 3 тулуп, дальше был каскад 3 лутц + 2 аксель + 2 аксель, тройной флип, комбинированное вращение четвертого уровня и вращение в заклоне четвертого уровня! Блестящий прокат под «Don't stop me now» от The Queen. Это заявка на лидерство, а значит, и на медаль!
Москвичка Лидия Плескачева на льду.
129,03 за произвольную и 197,78 в сумме — это четвертое место на данный момент.
Начала с тройного флипа, затем сделала каскад 3 лутц + 3 тулуп, тройной риттбергер, тройной сальхов — все чисто. Комбинированное вращение на четвертый уровень завершило первую часть проката. Во второй были каскад 3 лутц + 2 аксель + 2 тулуп, каскад 3 флип + 2 тулуп, двойной аксель, комбинированное вращение на четвертый уровень и вращение в заклоне тоже на четвертый. Очень нежный, красивый, изящно выполненный прокат. Другое дело, что по сложности не хватило, чтобы бороться за медали.
Агата Петрова из Санкт-Петербурга на льду.
135,61 за произвольную программу, 204,28 в сумме — самую малость, но уступила Дзепке и осталась третьей на данный момент.
Сразу же четверной сальхов, но с падением. Каскад 3 флип + 2 тулуп сделала чисто, выполнила тройной риттбергер, тройной сальхов, а также комбинированное вращение четвертого уровня. Вторую часть программы начала с вращения в либеле на третий уровень, дальше был каскад 3 лутц + 3 тулуп, каскад 3 флип + 2 аксель + 2 аксель, сольный тройной лутц, а комбинированное вращение четвертого уровня закончило прокат.
Маргарита Базылюк, еще одна ученица Этери Тутберидзе, выступает.
149,25 за произвольную и 217,84 в сумме, что дает Стрельцовой уверенное первое место! Хотя по компонентам Дзепка лучше, но техника и баллы короткой программы решили.
Сразу же каскад 4 сальхов + 2 тулуп — чисто! И следом чистый тройной аксель! И сольный четверной сальхов тоже чисто! Тройной риттбергер и комбинированное вращение четвертого уровня завершили первую часть программы. Вторая началась с четверного тулупа, но с падением. Дальше был каскад 3 лутц + 3 тулуп, каскад 3 лутц + 2 аксель + 2 аксель, комбинированное вращение четвертого уровня и на тот же уровень вращение в заклоне! Отличный по скорости, контенту и почти идеальный по исполнению прокат! Это будет новый лидер.
Еще одна ученица Этери Тутберидзе Виктория Стрельцова на льду.
125,42 за произвольную — это четвертый результат. Но со 192,09 Принева выходит на второе место!
Начала с четверного тулупа, но упала. Сделала каскад 3 флип + 2 тулуп, затем тройной сальхов, тройной риттбергер и комбинированное вращение в либеле на четвертый уровень в конце первой части проката. Дальше каскад 3 лутц + 3 тулуп, сольный тройной лутц с падением, каскад 3 флип + 2 аксель + 2 аксель, комбинированное вращение четвертого уровня и вращение в заклоне тоже на четвертый. Расстроена, естественно — два падения.
Алена Принева, ученица Этери Тутберидзе, открывает выступления группы лидеров.
Начинается разминка третьей, сильнейшей группы участниц.
На этом закончились выступления второй группы. София Дзепка по-прежнему лидирует, но впереди подготовка льда и разминка сильнейших после короткой программы.
117,27 за произвольную программу и 183,34 в сумме, что выводит Сарновскую на промежуточное четвертое место.
Сразу же падение с тройного акселя, затем чистый каскад 3 флип + 2 тулуп, тройной риттбергер, тройной сальхов и комбинированное вращение четвертого уровня в конце первой части. Во второй части проката сделала бабочку, заходя на лутц как первый прыжок в каскаде, но затем чисто выполнила каскад 3 флип + 3 тулуп, а также каскад 3 лутц + 2 аксель + 2 аксель. Комбинированное вращение сделала на третий уровень, а вращение в заклоне – на третий. Расстроена после своего выступления, само собой.
София Сарновская из Москвы, подопечная Евгения Плющенко на льду.
111,46 за произвольную программу и 175,76 в сумме – тоже промежуточное седьмое место сейчас.
Сразу же ошибка на тройном лутце, неудачное приземление второго прыжка в каскаде 3 флип + 3 тулуп, тройной риттбергер сделала чисто, а комбинированным вращением четвертого уровня закрыла первую часть проката. Двойной аксель открыл вторую часть программы, затем были каскад 3 флип + 2 аксель + 2 тулуп, каскад 3 лутц + 2 тулуп, тройной сальхов, комбинированное вращение четвертого уровня и вращение в заклоне, которому не присвоили уровня... Начала неудачно, но постепенно выровнялась и доделала почти до конца хорошо, если бы не финальное вращение.
Выступает Софья Федотова из Санкт-Петербурга.
Юрова получила 111,87 за произвольную программу и 175,49 в сумме – это седьмое место на данный момент.
Начала с двойного акселя, затем выполнила каскад 3 риттбергер + 2 тулуп, тройной сальхов и комбинированное вращение на четвертый уровень. Упала с тройного лутца во второй части проката, затем не слишком уверенно выполнила каскад 3 лутц + 2 аксель + 2 тулуп и ошиблась на приземлении с тройного риттбергера. Вращение в либеле на третий уровень, как и комбинированное вращение. Многовато ошибок сегодня у практически всех.
Алиса Юрова из Липецкой области на льду.
127,99 за произвольную и 190,74 в сумме – на второе место выходит, с трудом, но удержав перевес над Софьей Смагиной.
Ошиблась при приземлении с четверного лутца, как и при приземлении с тройного сальхова, а вот тройные риттбергер и флип сделала, завершив первую часть комбинированным вращением четвертого уровня. Каскад 3 лутц + 3 тулуп во второй части проката, дальше каскад 3 лутц + 2 аксель + 2 аксель, каскад 3 флип + 2 тулуп и вращения – комбинированное и в заклоне. Первое на четвертый, второе на третий уровень. Начала с ошибочек, но затем блестяще справилась со всем!
Арина Ореховская на льду.
112,96 за произвольную и 175,28 в сумме. Седьмое место на данный момент.
Начала с тройного риттбергера, дальше сделала тройной лутц и двойной аксель, а также комбинированное вращение четвертого уровня. Во второй части каскад 3 лутц + ойлер + 3 сальхов, а вот на тройном лутце упала. Дальше сделала каскад 3 флип + 2 аксель, вращение в либеле сделала на четвертый уровень, а закончила комбинированным вращением тоже четвертого уровня. Очень яркий и позитивный прокат. Даже падение не испортило впечатление.
Выступает Алиса Гориславская.
118,93 за произвольный прокат и 181,10 в сумме — третье место на данный момент. Судьи пересчитали элементы и, например, убрали один из акселей в каскаде. Это сильно повлияло на итоговые баллы.
Начала с двойного акселя, затем сделала тройной флип, каскад 3 сальхов + 3 тулуп и комбинированное вращение на четвертый уровень. Во второй части исполнила тройной риттбергер, каскад 3 лутц + 2 аксель + 2 аксель, каскад 3 флип + 2 тулуп, тройной лутц и вращения — комбинированное на третий уровень и на него же в заклоне. Чистый прокат!
Елизавета Лабутина из Свердловской области на льду.
Начинается разминка второй группы.
110,30 за произвольную программу и 172,44 в сумме — только шестое место.
Начала с каскада 3 лутц + ойлер + 3 сальхов, дальше сделала тройной риттбергер, но упала с тройного лутца. Завершила первую часть комбинированным вращением четвертого уровня. Во второй упала с тройного флипа, сделала каскад 3 флип + 2 аксель, каскад 3-2 из тулупов, неудачно приземлила двойной аксель и закончила вращениями на четвертый уровень — комбинированным и в заклоне. Подкачала вторая часть, но прокат очень красивый.
Агата Морозова из Санкт-Петербурга выступает следом и закрывает первую группу.
116,89 за произвольную и 178,36 в сумме — третье место на данный момент.
Начала с падения на четверном сальхове, затем сделала тройной риттбергер, тройной сальхов, тройной флип и закончила первую часть комбинированным вращением четвертого уровня. Упала на каскаде 3 лутц + 3 тулуп во второй части, затем сделала каскад 3 лутц + 2 аксель + 2 аксель, дальше каскад 3 риттбергер + 2 тулуп, а закончила вращением в либеле четвертого уровня и вращением в заклоне третьего. Красивый прокат, но ошибки сильно повлияют на результат. Расстроена.
Диана Мильто выступает следующей.
113,40 за произвольную программу и 174,69 в сумме. Только четвертое место.
Начала с двойного акселя, затем каскад 3 флип + 2 тулуп, дальше поборолась за выезд на тройном риттбергере, но справилась, после чего завершила первую часть вращением в либеле второго уровня. Во второй части каскад 3 лутц + тулуп, затем каскад, в котором получился только двойной флип с двумя двойными акселями, дальше тройной лутц и в концовке два комбинированных вращения — четвертого и третьего уровня. Не все получилось, расстроена.
Майя Сарафанова из Москвы на льду.
144,78 за произвольную и 205,32 в сумме — промежуточное первое место у Дзепки.
Начала с уверенного каскада 4-2 из тулупов! А вот с сольного четверного тулупа упала. Затем был тройной сальхов, тройной флип и вращение в либеле четвертого уровня. Во второй части проката каскад 3 лутц + 3 тулуп, каскад 3 лутц + 2 аксель + 2 аксель, тройной риттбергер, комбинированное вращение четвертого уровня и в конце еще одно вращение на четвертый уровень. Сегодня почти идеальный прокат, только с четверным тулупом не вышло, но все равно качественное выступление.
София Дзепка на льду. Еще одна москвичка. Одна из фаворитов соревнований, провалившая накануне короткую программу.
134,16 получила Смагина за произвольную и вышла на первое место со 190,55.
Начала с четверного сальхова, но упала. Затем сделала каскад 4-2 из тулупов, тройной риттбергер, тройной флип и комбинированное вращение четвертого уровня. Во второй части сделала четверной тулуп, но приземлилась на две ноги. Дальше был каскад 3 флип + 3 тулуп, каскад из тройного лутца и двух двойных акселей, комбинированное вращение четвертого уровня и вращение в заклоне третьего уровня. Многовато потеряла, несмотря на сильный контент.
Софья Смагина из Москвы на льду.
122,89 за произвольный прокат и 177,77 в сумме у Парсеговой. Первый ориентир для участниц.
Начала с тройного сальхова, затем каскад 3 флип + 2 тулуп, тройной риттбергер и двойной аксель. Завершило первую часть программы комбинированное вращение на четвертый уровень. Во второй половине программы были каскад из тройного луцта, двойного акселя и двух двойных тулупов, затем каскад 3 флип + 3 тулуп, а также тройной лутц. Все выполнила чисто. Дальше были комбинированное вращение четвертого уровня и вращение в заклоне четвертого уровня. Не самый сложный контент, но справилась со всем отлично!
Арина Парсегова из группы Этери Тутберидзе начинает соревнования.
Начинается разминка первой группы участниц.
Первая разминка
- Арина Парсегова
- Софья Смагина
- София Дзепка
- Майя Сарафанова
- Диана Мильто
- Агата Морозова
Вторая разминка
7. Елизавета Лабутина
8. Алиса Гориславская
9. Арина Ореховская
10. Алиса Юрова
11. Софья Федотова
12. София Сарновская
Третья разминка
13. Алена Принева
14. Виктория Стрельцова
15. Маргарита Базылюк
16. Агата Петрова
17. Лидия Плескачева
18. Елена Костылева
Положение лидеров после короткой программы:
После короткой программы
- Елена Костылева – 71,16
- Лидия Плескачева – 70,96
- Агата Петрова – 68,75
- Маргарита Базылюк – 68,67
- Виктория Стрельцова – 68,59
- Алена Принева – 66,67
- София Сарновская – 66,07
- Софья Федотова – 64,30
- Алиса Юрова – 63,62
- Арина Ореховская – 62,75
Здравствуйте, уважаемые болельщики! На первенстве России среди юниоров девушки разыгрывают медали в произвольной программе. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.