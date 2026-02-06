Триумф Плющенко: скандальная Костылева уверенно выиграла первенство России среди юниоров

13:29

Начала с тройного сальхова, затем каскад 3 флип + 2 тулуп, тройной риттбергер и двойной аксель. Завершило первую часть программы комбинированное вращение на четвертый уровень. Во второй половине программы были каскад из тройного луцта, двойного акселя и двух двойных тулупов, затем каскад 3 флип + 3 тулуп, а также тройной лутц. Все выполнила чисто. Дальше были комбинированное вращение четвертого уровня и вращение в заклоне четвертого уровня. Не самый сложный контент, но справилась со всем отлично!