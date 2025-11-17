«Валера, ну ты чего? Оставайся!» Карпин решил уйти из «Динамо»

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин принял решение уйти из московского «Динамо» — после первого круга в чемпионате страны столичный коллектив занимает место во второй восьмерке и даже не помышляет о борьбе за чемпионство. Специалист, возглавивший бело-голубых минувшим летом, объяснил это решение интересами национальной сборной и желанием побольше проводить время с близкими. Бывший нападающий московского «Динамо» Дмитрий Булыкин в интервью «Газете.Ru» заявил, что после ухода Карпина московский клуб сможет рассчитывать на попадание в топ-5 по итогам сезона.

Две отставки в «Динамо» за день

Любопытно сложилось 17 ноября для болельщиков столичных динамовцев — сразу два главных тренера по двум видам спорта покинули свои должности в течение суток. И если об отставке наставника хоккейного клуба Алексея Кудашова было известно еще вчера, а сегодня клуб лишь выпустил официальный пресс-релиз, то решение Валерия Карпина покинуть футбольную команду стало большой неожиданностью — здесь обошлось без инсайдов.

Официальное заявление о решении 56-летнего специалиста уйти из «Динамо» вышло на сайте Российского футбольного союза (РФС) в 19:17. Клуб подтвердил данную информацию не одномоментно с РФС, а лишь спустя 11 минут.

Свое решение об уходе из «Динамо» Карпин в обоих текстах объянил интересами сборной России.

«Моим единственным приоритетом остаются результаты национальной сборной, подготовка и к отдельным матчам, и к возвращению команды на международный уровень. Для этого нам всем предстоит большая работа», — заявил тренер для пресс-службы РФС.

В посте для динамовских соцсетей Карпин вдобавок упомянул о семье, которую из-за совмещения постов в клубе и национальной сборной практически не видел за время работы. До этого специалист однажды уже высказывался в подобном духе, цитируя реплику экс-тренера «Спартака» Деяна Станковича.

«Мы понимали, какие потенциальные риски несет в себе совмещение. В том числе риски для моей семьи, с которой я практически не вижусь, так как трудился с максимальной самоотдачей и вовлечением в работу обеих команд — по-другому просто не могу», — сказал специалист.

В «Динамо» Карпин пришел в июне 2025 года, подписав долгосрочный контракт. Руководство бело-голубых надеялось, что после успешного сезона-2023/24, где команде не хватило одного забитого мяча в гостевом матче с «Краснодаром» для первого за 48 лет чемпионского титула, под руководством Карпина удастся сделать этот последний шаг. Однако реальность оказалась иной — после первого круга москвичи занимают девятое место в турнирной таблице, а уже бывшему тренеру пришлось уверять болельщиков в том, что клуб по итогам сезона точно не вылетит в Первую лигу.

Еще больше фанаты бело-голубых разозлились после того, как перед матчем сборной России против Перу Валерий Карпин заявил, что работа в «Динамо» является для него неосновной.

«Основной контракт у меня в сборной, сборная разрешает совмещать — так на бумаге», — говорил тренер.

Продолжит работу с динамовской командой в статусе исполняющего обязанности главного тренера Ролан Гусев, который уже занимал аналогичную должность в мае текущего года после увольнения чешского специалиста Марцела Лички после вылета от московского «Спартака» в Кубке России.

Внезапный вечерный инфоповод грамотно отработала спартаковская медиаслужба — клуб спустя несколько минут после объявления об уходе Валерия Карпина из «Динамо» выставил в продажу билеты на матч против бело-голубых в рамках 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), который состоится 6 декабря на «Лукойл Арене». Любопытно, что красно-белые при этом сами находятся в поисках главного тренера — после договоренности об уходе серба Деяна Станковича должность главного тренера «Спартака» остается вакантной.

Карпин уже дважды работал в самом титулованном клубе России, и всякий раз, когда в «Спартаке» освобождается место тренера, среди болельщиков и экспертов обязательно возникает идея вернуть специалиста и в третий раз попробовать побороться под его руководством за чемпионство. Однако представить, что после заявления об уходе из «Динамо» Карпин мгновенно подхватит «Спартак», практически невозможно.

«Останься, пожалуйста, я не хочу, чтобы ты уходил»

В РФС уже поспешили похвалить Валерия Карпина за решение отказаться от совмещения постов в клубе и сборной. Генеральный секретарь организации Максим Митрофанов подчеркнул в интервью пресс-службе, что работа в сборной России требует максимального вовлечения.

«Уверен, что его полный фокус на национальной сборной — правильное решение Валерия Георгиевича. Впереди новый календарь игр, новые задачи. Наша команда обновляется, в ней появляется все больше молодых игроков. Не стоит забывать также, что глобально в зоне ответственности главного тренера первой команды находится весь институт национальных сборных», — заявил Митрофанов.

Популярнейший стример и преданный поклонник «Динамо» Илья Maddyson Давыдов, который в своем Telegram-канале активно высказывался против работы Карпина в столичном клубе, после выхода новости об уходе тренера изменил свою позицию и призвал его доработать хотя бы до конца календарного года.

«Валера, ну ты чего? Ну ты обиделся что ли? Останься, пожалуйста, я просто пошутил. Я не хочу, чтобы ты уходил. Что значит «сконцентрироваться на сборной»? Чего там концентрироваться, одни товарняки — четыре матча в год с какими-то футбольными карликами? Ты хочешь просто ничего не делать что ли? Я уважаю такое, но зря ты так. Ты бы, может, хотя бы постарался, что ты руки опустил-то сразу? Еще только первая часть чемпионата не закончена, только круг один отыграли. Посидел бы на каникулах, весной принял бы какое-то решение, куда ты так поторопился? Может, передумаешь еще? Заканчивай», — заявил Давыдов.

Блогер добавил, что тренер на замену Карпину может оказаться куда более плохим вариантом для развития «Динамо», чем может оказаться на первый взгляд.

«Боже, каких же физруков могут назначить после Валеры. Один слух хуже другого. Игнашевич, Черчесов… за что все это??? Лучше бы я сидел и молчал. Зачем только загнобил тренера? Больше никогда так себя вести не буду. Благими намерениями вымощена дорога в ад», — заключил Мэддисон.

Бывший нападающий московского «Динамо» Дмитрий Булыкин в интервью «Газете.Ru» заявил, что после смены тренерского штаба клуб сможет рассчитывать на попадание в топ-5 по итогам сезона.

«Сейчас мы можем с уверенностью сказать, что «Динамо» все это не пошло на пользу. Что они пригласили Карпина, что он совмещал, пригласили [под него] футболистов. Сейчас посмотрим, как новый тренер к ним отнесется. Но по составу «Динамо» не на своем месте в турнирной таблице и должно выступать лучше. И болельщики, и руководство ждут большего. Учитывая, сколько потрачено, учитывая, какой состав, я думаю, они в пятерке должны быть обязательно. Поэтому в ближайшее время мы узнаем, что и как произошло, кто следующий тренер и какие будут результаты у «Динамо». Что первую часть сезона провалили, это понятно», — заявил Булыкин.