«Хочу к жене и дочке»: Карпин процитировал тренера «Спартака» после поражения от «Акрона»

Тренер «Динамо» Карпин: я хочу к жене и дочке

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин после поражения от тольяттинского «Акрона» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) процитировал наставника столичного «Спартака» Деяна Станковича, заявив, что хочет к жене и дочке, передает Sport24.

«Ну, я к жене и дочке тоже хочу домой. По поводу усталости — она проходит после матчей, когда начинаешь тренироваться. Я про психологическую усталость, не про физическую. Да, понятно, что это гложет — и меня, и команду», — сказал Карпин.

Встреча, которая прошла в Москве, завершилась со счетом 1:2.

В первом тайме зрители не увидели забитых мячей. На 62-й минуте Дмитрий Пестряков открыл счет, преимущество гостей удвоил Стефан Лончар на 80-1 минуте игры. За три минуты до конца встречи один мяч отыграл Иван Сергеев.

В турнирной таблице РПЛ «Динамо» занимает девятое место, набрав 17 очков. «Акрон» идет на восьмом месте, имея в активе 18 баллов.

Ранее Карпин пообещал, что «Динамо» не вылетит из РПЛ.