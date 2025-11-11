Докричался до отставки: «Спартак» уволил Станковича

Сербский специалист Деян Станкович уволен с поста главного тренера московского «Спартака». Под его руководством красно-белые не смогли завоевать ни одного трофея, а сам Станкович запомнился больше скандалами, чем мудрыми тактическими решениями. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Руководство московского «Спартака» приняло решение разорвать контракт с главным тренером команды Деяном Станковичем.

«На данный момент «Спартак» находится на шестом месте в турнирной таблице РПЛ, что не удовлетворяет руководство клуба. После общения со Станковичем принято решение прекратить сотрудничество по обоюдному согласию. Благодарим Деяна и его ассистентов за проделанную работу и желаем удачи в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой красно-белых.

Станкович в прощальном заявлении поблагодарил сотрудников клуба, футболистов и болельщиков, а также отметил, что «Спартак» ждет большое будущее.

«Я желаю «Спартаку» стабильности, чтобы клуб всегда оставался сильным, несмотря ни на что, и был готов сражаться до конца.

Я хочу поблагодарить фанатов, болельщиков «Спартака» за поддержку, за то, как они гнали нас вперед на поле и за его пределами, как верили в команду и готовы были отдать все за красно-белые цвета», — отметил специалист в своем обращении на официальном сайте красно-белых.

Также Станкович выразил большую благодарность футболистам «Спартака». Тренер подчеркнул, что под его руководством игроки всегда оставляли все силы на поле и достигли больших результатов. По мнению Станковича, футболистов нынешнего состава «Спартака» можно назвать «лучшими».

«Парни, я был счастлив быть вашим тренером. Вы всегда отдавались игре, вы были профессионалами, и я рад, что ваши сердца горели. Мы прошли хороший путь со взлетами и падениями, но с гордо поднятой головой. И эта команда действительно сделала очень многое. Вы заслужили называться лучшими», — заявил Станкович.

За что уволили Станковича из «Спартака»

Последние игры под руководством Станковича оказались победными: красно-белые обыграли «Локомотив» в первом матче четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России (3:1), а также одолели «Ахмат» в 15-м туре чемпионата России (2:1).

Тем не менее общая нестабильность команды, от которой Станкович так и не смог избавиться за полтора года своей работы, никуда не делась. К сожалению, нет сомнений, что и эта светлая полоса продлилась бы недолго.

Самым ярким отрезком сербского специалиста в «Спартаке» стала осень 2024 года, когда Манфред Угальде забил 15 голов в 18 турах и установил рекорд чемпионата России. Однако затем красно-белые развалились и остались без трофеев (лишь четвертое место в РПЛ).

В новом сезоне резкие скачки в качестве игры снова все испортили, и «Спартак» опять выглядел командой, которая неспособна навязать серьезную борьбу за титулы. В сезоне-2025/26 красно-белые еще и хуже всех играют в обороне среди команд верхней половины таблицы — уже 21 пропущенный мяч.

Немудрено, что в «Спартаке» все-таки приняли решение расстаться с сербским специалистом.

Кто будет исполнять обязанности Станковича

Исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» назначен Вадим Романов — воспитанник красно-белых, который в 1997—1998 годах выступал за вторую команду . Также он успел поиграть на профессиональном уровне за «Химки», «Орел» и «СКА-Энергию».

С 2015 года Романов начал карьеру тренера в детско-юношеском футболе и сумел добраться до поста главного тренера академии «Спартака». Под его руководством команды разных возрастов побеждали в первенствах Москвы.

С июня 2022 года Романов являлся главным тренером молодежного состава «Спартака», а летом 2024-го вошел в тренерский штаб Станковича.

Последний матч Станковича закончился скандалом

Деян Станкович запомнится в «Спартаке» во многом благодаря своим бурным эмоциям, удалениям и дисквалификациям за агрессию в адрес арбитров. Однако в своем последнем матче во главе красно-белых сербский специалист открыл новое достижение — разборки с журналистом во время флеш-интервью.

После матча с грозненским «Ахматом» (2:1) Станкович повздорил с корреспондентом «Матч ТВ» Адамом Ахмадовым, который задал ему вопрос о том, почему тренер кричал судье слово «стыд» после финального свистка. Станкович обвинил Ахмадова в провокации и сорвался на крик.

Это интервью стало последним для сербского специалиста на посту главного тренера москвичей, так как он отказался приходить на пресс-конференцию.

Кто заменит Станковича в «Спартаке»

Слухи об увольнении Станковича из «Спартака» начали появляться еще в сентябре, когда команда неудачно начала сезон, одержав лишь одну победу в пяти стартовых турах РПЛ.

В октябре 2025 года испанское издание Marca сообщило, что «Спартак» планирует назначить на пост главного тренера Луиса Гарсию — бывшего рулевого клубов Ла Лиги «Алавеса» и «Мальорки». Но испанец так и не появился в столичном клубе.

В ноябре стало известно еще об одном кандидате на место Станковича. Президент словенского футбольного «Целе» Валерий Колотило подтвердил предметный интерес «Спартака» к главному тренеру его команды — Альберту Риере, который в бытность футболистом выступал за «Ливерпуль».

Колотило рассказал, что с Риерой контактировали пять клубов, в том числе московский «Спартак» и белградская «Црвена Звезда».

«Спартак» посылает официально скаутов на наши игры», — сказал Колотило.

Под руководством Риеры «Целе» выступает солидно: идет на втором месте в общем этапе Лиги конференций, набрав девять очков из девяти возможных, а также с большим отрывом лидирует в чемпионате Словении.

На данный момент руководство «Спартака» еще не определилось с кандидатурой нового главного тренера.