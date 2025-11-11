«Даже по контракту»: Карпин расставил приоритеты между сборной России и «Динамо»

Тренер Карпин: работа в сборной России для меня основная

Валерий Карпин, который является главным тренером в сборной России и московском «Динамо», заявил, что работа в национальной команде является для него основной. Его слова приводит «РБ Спорт».

«Она даже по контракту основная. Основной контракт у меня в сборной, сборная разрешает совмещать — так на бумаге», — отметил он.

Карпин возглавил сборную России в 2021 году после увольнения Станислава Черчесова, а «Динамо» — летом 2025 года.

8 ноября «Динамо» проиграло тольяттинскому «Акрону» со счетом 1:2 в 15-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ). В первом тайме зрители не увидели забитых мячей. На 62-й минуте Дмитрий Пестряков открыл счет, преимущество гостей удвоил Стефан Лончар на 80-й минуте игры. За три минуты до конца встречи один мяч отыграл Иван Сергеев.

В турнирной таблице РПЛ «Динамо» занимает девятое место, набрав 17 очков. В следующем туре РПЛ московский клуб сыграет с «Динамо» из Махачкалы 23 ноября, стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.

Ранее ветеран «Динамо» призвал не увольнять Карпина.