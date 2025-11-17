«Правильное решение»: генсек РФС об уходе Карпина из «Динамо»

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов поддержал решение Валерия Карпина покинуть московское «Динамо», передает пресс-служба РФС.

«Уверен, что его полный фокус на национальной сборной — правильное решение Валерия Георгиевича. У национальной сборной впереди новый календарь игр, новые задачи», — высказался Митрофанов.

17 ноября Валерий Карпин объявил о прекращении работы в «Динамо», чтобы сосредоточиться на подготовке сборной России к возвращению на международную арену.

Карпин возглавил «Динамо» летом 2025 года, продолжая совмещать работу со сборной России. Исполняющим обязанности главного тренера станет Ролан Гусев. Он уже занимал этот пост после ухода Марцела Лички.

В турнирной таблице национального первенства после 15 туров «Динамо» идет на 10 месте, набрав 17 очков.

11 ноября «Спартак» расторг соглашение с Деяном Станковичем по обоюдному согласию сторон. Его пост в статусе исполняющего обязанности занял Вадим Романов. До конца календарного года красно-белым предстоит сыграть в чемпионате с ЦСКА, «Балтикой» и «Динамо».

Ранее тренер «Ахмата» Черчесов высказался о совмещении Карпиным постов.