Карпин пообещал, что «Динамо» не вылетит из РПЛ

Главный тренер «Динамо» Карпин пообещал, что клуб не вылетит из РПЛ

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин пообещал после поражения от тольяттинского «Акрона», что клуб не вылетит из Российской премьер-лиги (РПЛ), передает Sport24.

«100 процентов, это «Динамо» не вылетит. С такими футболистами и игроками. Даже 200 процентов», — сказал Карпин.

Встреча, которая прошла в Москве, завершилась со счетом 1:2.

В первом тайме зрители не увидели забитых мячей. На 62-й минуте Дмитрий Пестряков открыл счет, преимущество гостей удвоил Стефан Лончар на 80-1 минуте игры. За три минуты до конца встречи один мяч отыграл Иван Сергеев.

В турнирной таблице РПЛ «Динамо» занимает девятое место, набрав 17 очков. «Акрон» идет на восьмом месте, имея в активе 18 баллов.

В феврале 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России, в том числе и молодежную, и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года.

Ранее футболист «Динамо» поставил себе оценку «0» за первый круг РПЛ.