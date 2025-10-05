Карпина назвали шарлатаном

Известный блогер и стример Илья Мэддисон в своих соцсетях призвал уволить главного тренера московского «Динамо» Валерия Карпина.

«Мне кажется, Карпина никто не уволит, он так и будет сидеть. Нормальных футболистов в команде нет, тренера нет, пропускают, как в хоккее. Заканчивайте эту дурку, увольняйте этого шарлатана», — сказал Мэддисон.

Московский «Локомотив» обыграл «Динамо» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча завершилась со счетом 5:3.

На первой минуте матча Данил Пруцев забил мяч в ворота «Динамо». В середине первого тайма Иван Сергеев и Бителло вывели «Динамо» вперед, но еще до перерыва Алексей Батраков сравнял счет, реализовав пенальти. Николай Комличенко и Дмитрий Воробьев во втором тайме довели преимущество «Локомотива» до двух мячей. Максим Осипенко в конце матча один мяч отыграл, забив с пенальти. Окончательный счет матча установил игрок «Локомотива» Александр Руденко.

В турнирной таблице чемпионата России «Локомотив» делит первое место с «Краснодаром», набрав 23 очка. «Динамо» идет на восьмой строчке, имея в активе 15 очков.

Ранее «Динамо» и «Локомотив» повторили рекорд московских дерби.